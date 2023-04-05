Подмосковье 05 апреля 2023, 10:41 Управляющие компании Подмосковья выполнили свыше 80 тысяч заявок на содержание домов с начала года Госжилинспекция Московской области

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Управляющий компании Подмосковья выполнили свыше 80 тысяч заявок жителей с начала года. Большинство обращений касалось уборки подъездов.

По словам главы Госжилинспекции Ольги Фединой, в топ жалоб также вошли ремонт подъездных дверей и лифтов.

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«Заявок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стало на 17% меньше», — добавила она.

Большинство обращений в этом году поступило из Балашихи (5,6 тысячи), Одинцова (4,01 тысячи), Ленинского округа (3,9 тысячи), Люберец (3,9 тысячи) и Лобни (3,4 тысячи). Меньше всего жалоб оставили жители Звездного Городка, Черноголовки, Бронниц и Лотошино.

Оставить сообщения жители могут на портале ЕДС. Управляющие компании берут их в работу в течение суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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