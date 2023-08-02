Подмосковье 02 августа 2023, 11:32 Управляющие компании Подмосковья выполнили свыше 179 тысяч заявок жителей с начала года ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала отработку более 179 тысяч заявок жителей с начала года. Количество обращений снизилось по сравнению с прошлым годом на 14%.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, самыми популярными темами обращений стали уборка подъездов, наладка лифтов, восстановление освещения и ремонт дверей. Больше всего заявок за этот период оставили жители Балашихи, Одинцова и Люберец.

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Ольга Федина напомнила, что жители могут оставить свои обращения на портале ЕДС. Управляющие компании берут их работу в течение суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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