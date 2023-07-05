Подмосковье 05 июля 2023, 12:09 Управляющие компании Подмосковья выполнили свыше 156 тысяч просьб жителей с начала года ГЖИ МО

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Управляющие компании Подмосковья выполнили 156 тысяч заявок жителей с начала года. Обращения поступали в Единую диспетчерскую службу, а отработку заявлений контролировала Госжилинспекция.

По словам главы ГЖИ Ольги Фединой, чаще всего жители просили провести уборку подъездов, наладить работу лифтов и восстановить освещение.

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Так, на уборку подъездов поступило 16,3 тысячи заявок. Еще 9,6 тысячи касались наладки лифтов и 8,4 тысячи — восстановления освещения.

«По сравнению с таким же периодом прошлого года число обращений сократилось на 15%», — отметила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

Больше всего заявок выполнили управляющие компании в Балашихе, Одинцове и Ленинском округе.

Жители могут оставить свои обращения на портале ЕДС. Управляющие компании берут их в работу в течение суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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