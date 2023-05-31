Подмосковье 31 мая 2023, 11:16 Управляющие компании Подмосковья выполнили 129 тысяч просьб жителей по содержанию домов с начала года ГЖИ МО

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Управляющие компании Подмосковья выполнили 129 тысяч заявок жителей с начала года. Их работу контролировала Госжилинспекция Подмосковья. Чаще всего жители просили провести уборку в подъезде, восстановить освещение и наладить работу лифтов.

По словам главы ведомства Ольги Фединой, инспекторы получили 13,5 тысячи заявок на уборку, 8,04 тысячи на ремонт лифтов и 7,5 тысячи — на восстановление освещения в подъезде.

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Больше всего заявок жителей исполнили в Балашихе — 9,1 тысячи, в Одинцове — 7,7 тысячи и в Ленинском округе — 6,7 тысячи. Меньше всего заявок поступило из Лотошина, Шаховской и Черноголовки.

«По сравнению с таким же периодом прошлого года число обращений сократилось на 17,8%», — отметила Ольга Федина.

Глава ведомства добавила,что жители могут оставить просьбу о решении жилищно-коммунальных проблемы на портале ЕДС. Заявки берут в работу в течение суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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