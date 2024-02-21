Подмосковье 21 февраля 2024, 16:43 Управляющие компании Подмосковья восстановили 266 вентиляций в квартирах с начала года ГУСТ МО

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Управляющие компании Подмосковья выполнили 266 задач по восстановлению вентиляций в квартирах с начала года. система обеспечивает воздухообмен и удаление избытков тепла и влаги.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, о проведении работ отчитали УК «Жилкомплекс» в Королеве, а также «ПИК-Комфорт элитсервис» в Балашихе.

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Сообщить о проблемах с вентиляцией жители могут через портал ЕДС.

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