Подмосковье 01 марта 2024, 17:45 Управляющие компании Подмосковья устранили более тысячи канализационных засоров за 3 месяца ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ Московской области установили, что управляющие компании провели свыше 1,2 тысячи мероприятий по очистке канализационных систем за три месяца. Большая часть работ была выполнена в Пушкинском городском округе.

Засоры канализации могут вызвать серьезные проблемы, включая затопление помещений, неприятный запах и нарушения работы системы. Поскольку канализационные трубы являются общедомовым имуществом, ответственность за их состояние лежит на управляющей компании, обслуживающей здание.

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Управляющая компания МБУ «ЖЭУ Пушкино» произвела работы по устранению засоров на улицах: Вокзальная, дом № 4; Заводская, дом № 8; Горького, дом № 33/22; Добролюбова, дом № 56. УК ООО «ЭУК „Новое Пушкино“ также устранила засоры на улице Просвещения, дома № 12к2, № 6к2, № 13к3 и № 2.

В случае обнаружения засора рекомендуется обращаться к управляющей компании или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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