Управляющие компании Подмосковья устранили более 7 тысяч нарушений с начала года

С начала года Госжилинспекция Подмосковья выявила более девяти тысяч нарушений в работе управляющих компаний. Уже больше семи тысяч коммунальщики устранили. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция с начала года проводит проверки работы управляющих компаний по обращениям жителей. За это время выявили более девяти тысяч нарушений жилищного законодательства в многоквартирных домах региона. Всем организациям выдали предписания для приведения общего имущества в нормативное состояние. Для всех работ устанавливают свои сроки исполнения.

Управляющие компании уже устранили 7 178 нарушений. Среди выполненных работ: восстановление теплоизоляции на трубопроводах, ремонт входных групп, отмостков и цоколей, ограждения лестничных маршей, замена или ремонт напольных покрытий. Также коммунальщики меняли лампы, где это было необходимо, красили стены в подъездах, избавлялись от воды в подвалах, проводили жителям перерасчет начислений за коммунальные услуги.

«Коммунальщикам стоит придерживаться девиза „Довольный собственник — залог успеха управляющей организации“, ведь их работа заключается именно в том, чтобы обеспечить комфортные условия проживания в многоквартирных домах. Дожидаться жалоб жителей и, тем более, подключения к этому вопросу Госжилинспекции — плохая практика. Лучшие управляющие компании действуют проактивно», — уточнила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Госжилинспекция выезжает на внеплановые проверки только после обращений от жителей. Направить его можно одним из трех способов: через портал ГИС ЖКХ, через форму обратной связи на сайте ведомства или Почтой России по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с/п Барвихинское, деревня Раздоры, первый километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1А.