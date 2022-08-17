Управляющие компании Подмосковья решили свыше 13 тысяч проблем жителей с горячей водой

Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала решение проблем 13,6 тысячи жителей области с горячей водой. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Они поступили в Единую диспетчерскую службу региона. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

«А для того, чтобы все пожелания жителей были учтены максимально полно, в этом году значительно расширен классификатор работ. Число связанных с ГВС категорий увеличено с пяти до девяти», — сказала Ольга Федина.

Больше всего заявок жители оставляли на приведение параметров давления горячей воды в нормативное состояние. Это 3,3 тысячи обращений. На втором месте приведение в норму параметров температуры — 2,5 тысячи заявок и обеспечение дома горячей водой по постоянной схеме — свыше двух тысяч запросов. Большинство жалоб в этом году в ЕДС оставили жители Одинцова, Балашихи и Красногорска.

Всего с начала года в Подмосковье обеспечили подачу горячей воды в 1,3 тысячи квартир, устранили 1,2 тысячи перебоев, обеспечили прогрев 1,1 тысячи полотенцесушителей.

Ольга Федина напомнила, что в норме температура горячей воды в квартире должна быть на уровне 60-75 градусов. Она должна поступать в жилье круглосуточно и бесперебойно. В случае проблем жителей просят оставлять заявки на сайте ЕДС.

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