Управляющие компании Подмосковья проверили состояние более чем 125 тысяч подъездов в октябре | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 17:54 Управляющие компании Подмосковья проверили состояние более чем 125 тысяч подъездов в октябре

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Управляющие компании Подмосковья отчитались о выполнении свыше 125 тысяч задач по осмотру состояния домов, которые были выданы Госжилинспекцией в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок управляющие компании осмотрят свыше 129 тысяч подъездов. Они оценят состояние балконов и карнизов, входных групп, выходов в подвалы, на чердаки и кровли, а также освещение.

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Сейчас УК справились с задачами на 96,94%. Полностью октябрьский план выполнили в 28 округах, среди которых Мытищи, Воскресенск, Дзержинский и Долгопрудный. Еще в 11 муниципалитетах выполнили 99% заданий: это Пушкино, Клин, Власиха, Талдом и другие.

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«Обязательные для выполнения ежемесячные и еженедельные задания помогают самим УК не просто своевременно находить проблемы в содержании МКД, но и предупреждать их появление», — отметила глава ГЖИ Ольга Федина.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.