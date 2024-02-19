19 февраля 2024, 17:53
Управляющие компании Подмосковья провели свыше 230 работ по ликвидации насекомых в подъездах Подмосковья с начала года
Коммунальные службы отреагировали на 232 запроса по борьбе с грызунами и насекомыми в подъездах в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Балашихе.
Как рассказали в ГУСТ, такие работы проводят в два этапа: обследование для определения вида и количества вредителей, а затем истребление. С начала года управляющие компании выполнили 232 такие задачи, из которых около 20 поступило из Балашихи.
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Сообщить о насекомых или грызунах в подъезде жители могут в управляющую компанию, а также через портал ЕДС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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