Подмосковье 09 февраля 2023, 11:23 Управляющие компании Подмосковья провели свыше 123 тысяч осмотров домов за январь

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Управляющие компании Подмосковья выполнили свыше 123 тысяч заданий по осмотру домов в январе под цифровым надзором Госжилинспекции. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

УК выполнили 123 205 заданий приложения «Проверки Подмосковья» по осмотру домов с начала года. Это 95% от плана. Полностью его выполнили в 28 городских округах, еще 12 отработали на 99%. Все работы проводились под контролем ГЖИ.

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Сотрудники управляющих компаний должны были осмотреть 129,8 тысяч подъездов во всех муниципалитетах. Там проверяли балконы, козырьки, перила, пандусы, двери, ступени и другое. Лучше всего эту работу провели в Одинцове, Сергиевом Посаде, Мытищах, Богородском округе и Раменском.

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«Именно на упреждение рассчитана цифровая система мобильных проверок, которая обязывает УК регулярно осматривать подведомственный жилфонд, своевременно находить недочеты и оперативно их устранять. Здесь важно не фальсифицировать отчеты, а честно выполнять работу», — отметила Ольга Федина.

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