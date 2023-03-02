Подмосковье 02 марта 2023, 10:28 Управляющие компании Подмосковья отработали более 50 тысяч обращений жителей с начала года

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Госжилинспекция Подмосковья контролирует работу управляющих компаний с помощью Центра управления регионом. Так, с начала года ГЖИ проследила за исполнением 50,8 тысячи обращений жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу Московской области.

«Несмотря на увеличение количества пользователей ЕДС, заявок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стало на треть меньше», — отметила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

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Наибольшее количество заявок касалось уборки подъездов. За два месяца их поступило более 6,1 тысячи. Кроме того, в тематический топ-3 решенных управляющими организациями вопросов вошли: ремонт подъездных дверей и запирающих устройств, установка пружин и доводчиков, а также обеспечение функционирования системы отопления в квартирах.

Лидерами по отработке обращений стали управляющие компании в Воскресенске, Балашихе, Одинцове, Люберцах, Подольске, Ленинском и Пушкинском округах.

Жителям Московской области напомнили, что информацию о необходимости решения жилищно-коммунальной проблемы можно оставить на портале ЕДС. В течение суток УК должны взять обращение в работу и отработать его в установленные регламентом сроки.

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