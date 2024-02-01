01 февраля 2024, 18:41
Управляющие компании Подмосковья отработали более 1,7 тысячи обращений от жителей за неделю
Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами округов по вопросам содержания территорий. По словам министра, в Подмосковье добавили новый регламентный срок — четыре часа на закрытие заявок по теме отопления, газовой безопасности, а также ГВС и ХВС.
«Отработка в ЕДС не должна затягиваться. Создали диспетчерскую службу, которая ежедневно будет проводить мониторинг по аварийным и срочным заявкам. С начала недели управляющие компании закрыли более 1,7 тысячи обращений», — подчеркнула Аипова.
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Управляющие компании многих округов выполняют работу в срок, однако есть и те, кому необходимо изменить подход к работе. Аипова отметила, что в их число входят Истра, Лосино-Петровский и Ленинский округа.
В ГУСТ отметили, что при непогоде за соблюдением маршрутов техникой следят через единую систему РНИС.
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