Подмосковье 19 марта 2024, 16:54 Управляющие компании Подмосковья отработали 292 задания по ремонту окон в подъездах в марте ГУСТ МО

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Под контролем ГУСТ Московской области управляющие компании привели в порядок остекление около 300 подъездов в марте. С начала месяца работы провели в Щелкове в одном из подъездов дома № 6 на улице Генерала Дементьева, в поселке Фряново в доме № 8 на улице Молодежной и в доме № 12 на Юбилейной улице в деревне Медвежьи Озера.

Жителям Московской области напоминают, что для решения проблем ЖКХ можно обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая компания возьмет заявку в работу и выполнит ее в установленные регламентом сроки.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что задача Подмосковья в ближайшее время — защитить людей и объекты ЖКХ во время паводков. На особый контроль возьмут СНТ, дороги, дома и гидротехнические сооружения.

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