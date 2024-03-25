Подмосковье 25 марта 2024, 21:40 Управляющие компании Подмосковья осушили более тысячи подвалов с начала марта ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ Московской области проконтролировали выполнение свыше одной тысячи работ по ликвидации подтоплений подвалов с начала марта. Осушение провели в 40 муниципалитетах региона.

Подтопление подвала в многоквартирном доме является серьезным нарушением правил содержания жилья. В случае возникновения такой проблемы следует обратиться в управляющую компанию, которая должна провести проверку, выявить причину и, при наличии неисправностей во внутренних коммуникациях, принять меры по их немедленному устранению.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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