14 марта 2024, 17:50
Управляющие компании Подмосковья очистили от мусора более 80 козырьков с начала года
Управляющие компании очистили более 80 козырьков жилых домов с начала года. Жителей призвали ответственно относиться к имуществу и не мусорить.
Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, с наступлением тепла на козырьках подъездов тает снег и становится заметен накопившийся мусор. Чтобы избежать этого, жильцов призывают ответственно относиться к общему имуществу.
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С начала года ведомство проконтролировали уборку 83 зданий. Работы провели в разных округах региона, в том числе в Королеве, где очистили козырьки на улицах Горького, Академика Легостаева, Стадионной и других.
Сообщить о скоплении мусора на козырьках жители могут через портал ЕДС.
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Благоустройство
Мусор
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