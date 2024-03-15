Подмосковье 15 марта 2024, 17:54 Управляющие компании отремонтировали системы пожаротушения в 244 домах Подмосковья с начала года ГУСТ МО

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Управляющие компании отремонтировали 244 системы пожаротушения и пожарных гидрантов в жилых домах Подмосковья с начала года. Сообщить о сбоях в их работе жители могут через портал ЕДС.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, система пожаротушения необходима для обеспечения безопасности жилых домов и предотвращения возгораний. Важно, чтобы она была в работоспособном состоянии.

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Под контролем ведомства с начала этого года управляющие компании выполнили 244 задания по ремонту систем пожаротушения и гидратнов. Так, работы провели в Одинцове на улицах Маковского, Северной, Маршала Неделина и других.

В ГУСТ добавили, что обеспечение пожарной безопаности — это ответственность и собственников, и УК.

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