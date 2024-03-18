18 марта 2024, 17:09
Управляющие компании отремонтировали 3 тысячи дверей в подъездах Подмосковья с начала года
Управляющие компании Подмосковья отремонтировали три тысячи дверей в подъездах с начала года. Работы провели в 46 городских округах.
Как рассказал в ГУСТ Подмосковья, входная дверь в подъезд должна соответствовать высоким стандартам. Датчики должны быть исправными и регулярно обслуживаться.
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С начала года управлящие компании выполнили 3,1 тысячи задач по ремонту дверей. Работы провели в Наро-ФОминске на улицах Ленина, Луговой, Новикова и других.
Сообщить о неиправности дверей в подъездах жители могут через портал ЕДС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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