02 февраля 2024, 16:26
Управляющие компании осмотрели более 17 тысяч кровель Подмосковья для устранения наледи
Управляющие компании Московской области осматривают кровли домов на наличие наледи и сосулек. В приложении «Проверки Подмосковья» сотрудникам управляющих организаций выдали задания на осмотр крыш.
«Проверяют скатные крыши многоквартирных домов и все выступающие элементы на предмет наличия наледи, снежных свесов, сосулек, чтобы не допускать опасных ситуаций и непредвиденного схода», — сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.
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Специалисты уже отработали более 17 тысяч заданий. На данный момент работы в полном объеме выполнили в Можайском округе и в Щелкове. Также осмотры практически завершены в Пушкино, Электростали, Павловском Посаде, Клину и Домодедове.
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