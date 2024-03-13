13 марта 2024, 10:23
Управляющие компании наладили работу более 500 систем водоотведения в домах Подмосковья с начала года
Управляющие компании Подмосковья устранили 512 неисправностей в системах водоотведения в жилых домах Подмосковья с начала года. Больше всего работ провели в Подольске.
Устранение неисправностей систем водоотведения включает в себя ремонт и замену поврежденных участков, а также устранение засоров и проверку утечки.
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Больше всего таких задач в этом году выполнили в Подольске. Так, ремонт прошел в домах на Молодежной и Комсомольской улицах, улице Подольских курсантов, а также в Климовске.
При обнаружении проблем с системой водоотведения житей призывают обращаться на портал ЕДС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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