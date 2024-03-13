Подмосковье 13 марта 2024, 10:23 Управляющие компании наладили работу более 500 систем водоотведения в домах Подмосковья с начала года ГУСТ МО

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Управляющие компании Подмосковья устранили 512 неисправностей в системах водоотведения в жилых домах Подмосковья с начала года. Больше всего работ провели в Подольске.

Устранение неисправностей систем водоотведения включает в себя ремонт и замену поврежденных участков, а также устранение засоров и проверку утечки.

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Больше всего таких задач в этом году выполнили в Подольске. Так, ремонт прошел в домах на Молодежной и Комсомольской улицах, улице Подольских курсантов, а также в Климовске.

При обнаружении проблем с системой водоотведения житей призывают обращаться на портал ЕДС.

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