Подмосковье 19 января 2023, 14:27 Управляющие компании Клина отчитаются инспекторам ГУСТ об устранении нарушений в уборке

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Коммунальщиков Клина призвали лучше очищать город от снега и наледи. Проверка Главного управления содержания территорий Подмосковья выявила недочеты в работе управляющих компаний «Олимп», «Индивидом», «Клинская теплосеть» и «УКС-4».

«Установлены множественные нарушения в работе клинских коммунальных предприятий. Главная проблема состоит в том, что техника не выводится на линии из-за ненадлежащего состояния», — рассказал заместитель руководителя ГУСТ Никита Анашкин.

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Из-за того, что многие трактора остаются в гаражах, улицы плохо убираются от снега и наледи. Инспекторы оценили состояние дворов и проездов, за которые отвечают компании «Олимп», «Индивидом», «Клинская теплосеть» и «УКС-4», но ни одна территория не оказалась достаточно чистой. Больше всего нареканий получила УК «Олимп».

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В скором времени состоится повторная встреча с клинскими коммунальщиками, на которой они должны будут отчитаться о работе над ошибками.