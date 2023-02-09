Подмосковье 09 февраля 2023, 14:34 Управляющие компании Электростали выполнили почти 100% заданий мобильного приложения по осмотру домов в январе

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УК Электростали отработали в январе 3,15 тысячи заданий мобильного приложения «Проверки Подмосковья» по осмотру технического состояния домов, выполнив месячный план на 99,9%.

За выполнением работ Госжилинспекция Подмосковья следила через «Мобильную диспетчерскую платформу». Отмечается, что до стопроцентного результата управляющим компаниям Электростали не хватило отработки одной задачи.

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«Именно на упреждение рассчитана цифровая система мобильных проверок, которая обязывает УК регулярно осматривать подведомственный жилфонд, своевременно находить недочеты и оперативно их устранять», — сообщила руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

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В «Проверках Подмосковья» для УК Электростали сформировали в январе 3,15 тысячи заданий по мониторингу состояния подъездов. Их надо было проверить по девяти позициям: выступающие конструкции, входные группы, выходы в подвалы, на чердаки и кровли, состояние стен, потолков, дверей, а также освещение в местах общего пользования.

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