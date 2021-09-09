Управляющей компании «ГарантСтрой-Сервис+М» аннулировали лицензию

Управляющей компании «ГарантСтрой-Сервис+М» из Лыткарина аннулировали лицензию. Причина кроется в грубых нарушениях лицензионных требований.

В четверг вступило в законную силу решение Арбитражного суда Московской области об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленной обществу с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой-Сервис+М».

Суд удовлетворил заявленные Госжилинспекцией требования. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, аннулирование произошло из-за неоднократного привлечения УК к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований.

УК была наказана за крупные долги перед ресурсоснабжающими организациями: АО «Мосэнергосбыт», МП «Лыткаринская теплосеть», МП «Водоканал». В решении суда было отмечено, что «ГСС+М» предлагали указать возражения относительно предъявленных ему требований. Однако ни мотивированного отзыва, ни возражений по существу предъявленных требований, ни каких-либо документов так и не было представлено.