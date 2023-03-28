Подмосковье 28 марта 2023, 13:35 Управляющая компания в Королеве получила всероссийскую премию за уникальное мобильное приложение для ЖКУ

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Королевская УК «Блеск-Сервис» заняла первое место на Всероссийской межрегиональной отраслевой премии «Управляющий многоквартирным домом 2022 года». Управляющая компания победила в номинации «Цифровая трансформация деятельности организации» — за создание и запуск портала и мобильного приложения «Наш дом».

В приложении можно оставить заявку на текущие или аварийные виды работ — она сразу поступит в ЕДС и будет направлена дежурному по организации. Также через приложение можно передать показания счетчиков и оплатить квитанции за ЖКУ, написать письмо в УК и записаться на прием к директору. Сайт и мобильное приложение «Наш дом» объединяет сервисы «Недолжник.рф», ЕДС, «ЕДС.Услуги», внутренние сервисы управляющей организации, а также платежный агент МосОблЕИРЦ.

«Ранее все эти услуги в той или иной форме предоставлялись в различных формах, но необходимо было скачивать массу приложений и искать информацию в разных источниках. Сейчас все сервисы заменил один — „Наш дом“. Информация стекается в Единый диспетчерский центр и распределяется автоматически по принадлежности», — рассказал генеральный директор компании Александр Долотов.

Он отметил, что приложение экономит время и ресурсы как исполнителей, так и жителей. А управляющая компания может контролировать исполнение гораздо эффективнее.

«Блеск-Сервис» обслуживает порядка 5000 жителей в Королеве. Среди них уже более 800 человек активно пользуются приложением.

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