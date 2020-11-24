Управляющая компания сделала жителей Красногорска должниками. Но те исправно платили

Красногорская УК «ДЭЗ» заключила договор с «Региональным оператором» на вывоз мусора. Жители исправно платили деньги, которые не всегда доходили до конечного получателя. В итоге накопилось 20 миллионов долга. Суд уже вынес решение о взыскании средств с УК, но выплачивать их компания не торопится.

В 2019 году «Региональный оператор» заключил договор о сотрудничестве с красногорской ДЭЗ. Управляющая компания должна была выставлять счета за услугу собственникам и перечислять деньги исполнителю. Но ДЭЗ выполняла свои обязательства далеко не всегда.

«Есть решение суда о том, что „Региональный оператор“ подтвердил факт оказания услуги. ДЭЗ является должником по действующему договору. И долг на начало апреля месяца составляет 20 миллионов 280 тысяч рублей», — сообщил «360» заместитель гендиректора УК «Региональный оператор» Дмитрий Петров.

У коммунальщиков забрали 168 из 180 домов и передали их другой управляющей компании. Однако ДЭЗ продолжала отправлять собственникам квитанции. В итоге многие заплатили дважды, а решать все проблемы снова приходится «Региональному оператору».

«Мы одновременно выставляли счета жителям с помощью МосОблЕИРЦ, и компания ДЭЗ также выставляла домам платежный документ. Мы подписали с МосОблЕИРЦ соглашение о возврате этих денег, чтобы жители не переплачивали по двум квитанциям», — отметил Петров.

Более того, на сайте ДЭЗ появился документ о том, что якобы региональный оператор сообщает, что по оставшимся домам с управляющей компанией договор расторгнут, а платить нужно напрямую. При этом такого документа от «Регионального оператора» никогда и не было. Оказалось, что управляющая компания задолжала приличные суммы не только «Региональному оператору», но и другим ресурсникам.

«Общая сумма задолженности, то что было рассмотрено Госжилинспекцией, — порядка 180 миллионов рублей. Из них 170 — задолженность перед красногорской теплосетью и 12 — перед АО „Водоканал“», — заявил заведующий территориальным отделением №15 Госжилинспекции Подмосковья Сергей Белянский.

Прежде всего от такого сотрудничества пострадали жители, ежемесячно отправлявшие свои деньги ДЭЗ. Руководство УК «ДЭЗ» отказалось разговаривать с прессой по вопросу платежей.