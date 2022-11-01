Управляющая компания отремонтирует крышу дома в Ивантеевке по решению суда | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 11:06 Управляющая компания отремонтирует крышу дома в Ивантеевке по решению суда

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Управляющая компания «Светлый край» проведет ремонт кровли дома на Первомайской улице в Ивантеевке по решению суда. На ней инспекторы обнаружили отверстия и предписали устранить нарушения, сообщили в Госжилинспекции Подмосковья.

В марте инспекторы обнаружили по всему периметру крыши дома № 32 на Первомайской улице отверстия. По предписанию УК должна была исправить ситуацию в течение полутора месяцев, однако организация попыталась оспорить это решение в суде. Арбитраж остался на стороне ГЖИ, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

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«В решении указано, что наше предписание законно и обоснованно, выдано при наличии достаточных оснований и подлежит исполнению. При этом управляющая организация вправе самостоятельно определить способ устранения нарушения, который будет приемлем для нее, но при этом соответствовать действующему законодательству», — сообщила она.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.