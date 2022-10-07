Управляющая компания из Солнечногорска заплатит штраф за плохое содержание дома | 360°

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Управляющая компания из Солнечногорска заплатит штраф за плохое содержание дома

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Жители дома № 11 в поселке Лунево (Солнечногорск) обратились в Госжилинспекцию Подмосковья с жалобой на некачественную работу управляющей компании «УК Родной городок». Инспекторы выехали на место и зафиксировали недочеты.

Следы протечек кровли по периметру наружных стен и в квартире заявителя были сняты на фото, как и трещины, прорывы крыши, снег на козырьках подъездов и облупившаяся краска на стенах. Был составлен протокол об административной ответственности и на «УК Родной городок» наложили штраф в размере 250 тысяч рублей.

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Компания попыталась оспорить это решение в Арбитражном суде Московской области. Тот пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в том числе из-за пропущенного срока подачи жалобы.

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«По существу дела суд отметил: все факты наличия выявленных нарушений подтверждены. Производство проведено всесторонне, полно, объективно, своевременно и в соответствии с законом», — добавила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

ЖКХ

Солнечногорск

Госжилинспекция Подмосковья

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