Подмосковье 23 января 2023, 11:08 Управляющая компания из Шатуры повторно отремонтировала крышу в доме на Советской улице после протечки

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Управляющая компания «Наш Дом Шатура» повторно отремонтировала крышу в доме на Советской улице. После проведенных летом работ кровля вновь протекла зимой. По требованию Госжилинспекции УК восстановила разрушенные участки.

Впервые крыша дала протечку прошлой зимой. Ее внесли в план ремонта на весну-лето 2022 года. Однако после проведенных работ вода вновь попала в квартиры жителей в декабре. Инспекторы направили организации предостережение с требованием восстановить собственникам комфортные условия жизни.

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Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что бесчердачные, невентилируемые, плоские, мягкие кровли чаще всего дают протечку в зимний сезон.

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«Проблема в том, что конструкция располагает к образованию течи: поскольку между крышей и квартирами нет амортизирующей прослойки, кровля принимает на себя тепловой удар

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