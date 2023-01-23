23 января 2023, 11:08
Управляющая компания из Шатуры повторно отремонтировала крышу в доме на Советской улице после протечки
Управляющая компания «Наш Дом Шатура» повторно отремонтировала крышу в доме на Советской улице. После проведенных летом работ кровля вновь протекла зимой. По требованию Госжилинспекции УК восстановила разрушенные участки.
Впервые крыша дала протечку прошлой зимой. Ее внесли в план ремонта на весну-лето 2022 года. Однако после проведенных работ вода вновь попала в квартиры жителей в декабре. Инспекторы направили организации предостережение с требованием восстановить собственникам комфортные условия жизни.
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Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что бесчердачные, невентилируемые, плоские, мягкие кровли чаще всего дают протечку в зимний сезон.
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«Проблема в том, что конструкция располагает к образованию течи: поскольку между крышей и квартирами нет амортизирующей прослойки, кровля принимает на себя тепловой ударот жизнедеятельности всего дома, лежащий на крыше снег подогревается, тает, просачивается в мельчайшие трещинки и способствует разрушению покрытия. Поэтому в снежный сезон такие крыши должны находиться на особом контроле управляющих компаний», — объяснила она.
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ЖКХ
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