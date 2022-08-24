Управляющая компания из Щелкова выплатит штраф за зимние нарушения

Арбитражный суд признал законным наказание управляющей компании из Щелкова за зимние нарушения. Коммунальщики допустили большую наледь на кровле одного из домов округа, а также прогиб системы водосточных желобов. Теперь компания выплатит штраф. Об этом сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили на крыше дома № 11 по Рабочей улице в Щелкове снежную насыпь толщиной более 30 сантиметров и 20-мантиметровую наледь. Также там прогнулись системы водостока. Управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей, однако она попыталась оспорить решение в суде.

Главный аргумент УК — кровлю нельзя было очистить без нарушений требований безопасности. Суд довод не принял и посчитал наказание законным.

«Арбитраж подтвердил, что УК должна нести ответственность за нарушение лицензионных требований. Процедура привлечения была соблюдена. Производство по делу велось всесторонне, полно, объективно, своевременно и в соответствии с законом», — сказала Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о масштабном ремонте котельных и очистных сооружений в регионе. На это потратят средства из льготного займа.