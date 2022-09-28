Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 11:05 Поделиться Telegram

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Viber Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда

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Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет платы за электричество в доме в поселке Загорянский. Инспекторы обнаружили начисления, которые превышали нормативы, и потребовали вернуть деньги собственникам, однако УК безуспешно попыталась оспорить это в суде.

Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что после требования провести перерасчет управляющая компания «СервисГрад» попыталась признать это решение незаконным через суд. Арбитраж остался на стороне Госжилинспекции, и теперь организация возместит переплату собственникам всех 120 квартир. В решении было отмечено, что распределить объем коммунальной услуги на общедомовые нужды возможно только по решению собственников на общем собрании, которое проводили.

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«Принимая такое решение, собственники должны понимать, что они добровольно и осознанно принимают указанные расходы на себя. Иначе управляющая организация должна оплачивать сверхнормативный объем за счет собственных средств. А в данном случае „СервисГрад“ не представил никаких доказательств проведения общего собрания собственников — ни нашим инспекторам, ни впоследствии суду», — уточнила Ольга Федина.

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Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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