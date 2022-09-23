Управляющая компания из Подольска заплатит штраф из-за незаконных начислений за электричество | 360°

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23 сентября 2022, 13:53

Управляющая компания из Подольска заплатит штраф из-за незаконных начислений за электричество

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Управляющая компания из Подольска выплатит 250 тысяч рублей штрафа за нарушение лицензионных требований. Она попыталась оспорить это решение в суде, однако арбитраж остался на стороне Госжилинспекции, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили, что управляющая компания прекратила подачу электричества в нежилое помещение, но продолжала производить начисления за него без оснований. Нарушение потребовали устранить и выписали УК штраф в размере 250 тысяч рублей. Организация попыталась оспорить это решение и заменить наказание на предупреждение, но арбитраж остался на стороне ГЖИ. Суд заметил, что компания опоздала с подачей заявления.

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«В результате арбитраж отказал в удовлетворении требований ООО „Акцент“. Его доводы признаны необоснованными, а причины пропуска срока — неуважительными», — добавила Ольга Федина.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

Штрафы

Суд

Госжилинспекция Подмосковья

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