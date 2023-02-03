Подмосковье 03 февраля 2023, 11:09 Управляющая компания из Лобни заменила замки в подвале жилого дома по требованию ГЖИ

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Управляющая компания «Высокие стандарты качества — Комфорт» заменила замки на дверях в подвале жилого дома Лобни по требованию Госжилинспекции. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Жители дома № 2 по улице Жирохова в Лобне сообщили о незакрывающихся дверях в подвале.

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«У посторонних лиц есть возможность доступа ко всем коммуникациям, а подростки из соседнего района регулярно совершают там вандальные действия. Очень просим решить проблему», — рассказали они.

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Инспекторы выехали на место и подтвердили нарушения. УК получила предостережение, после чего заменила замки на новые. Ольга Федина отметила, что запертые двери в подвал важны для безопасности жителей.

«Именно в подвале сосредоточены основные инженерные коммуникации, свободный доступ к которым может привести к авариям», — уточнила она.

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