Подмосковье 12 января 2023, 12:18 Управляющая компания из Королева выплатит штраф за нарушение лицензии

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Компания «Жилэкс-сервис» из Королева выплатит штраф за нарушения лицензионных соглашений. Судебные разбирательства с ней продолжались почти полтора года, рассказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Инспекторы выявили нарушения лицензий в мае 2021 года. Компания задолжала свыше 13 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям. Сумма превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате. Из-за этого УК привлекли к административной ответственности. Решение «Жилэкс-сервис» попытались оспорить в арбитражном суде, утверждая, что были неверно рассчитаны среднемесячные величины.

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Арбитраж согласился с доводами, после чего решение оставил в силе Десятый арбитражный апелляционный суд, однако более высшая инстанция — Арбитражный суд Подмосковья — остался на стороне ГЖИ. Теперь компанию привлекут к административной ответственности.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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