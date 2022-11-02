Управляющая компания из Балашихи отказалась от иска против Госжилинспекции | 360°

02 ноября 2022, 11:44
Управляющая компания из Балашихи отказалась от иска против Госжилинспекции
Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» отказалась от претензии к Госжилинспекции, связанной с ведением реестра лицензий. Глава ведомства Ольга Федина рассказала, что речь идет об управлении домом в Балашихе.
УК подала иск в арбитражный суд с требованием признать незаконным отказ от включения ее в лицензию дома на улице Третьяка в микрорайоне авиаторов. Заседание было назначено на октябрь, однако организация отозвала претензию.
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«Как говорится в решении суда, у него не было оснований не принимать отказ — это не противоречило закону и не нарушало права других лиц. Производство по заявлению ООО „ПИК-Комфорт“ прекращено», — добавила Ольга Федина.
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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.
Суд
ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
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