Управляющая компания из Балашихи отказалась от иска против Госжилинспекции | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 11:44 Управляющая компания из Балашихи отказалась от иска против Госжилинспекции

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Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» отказалась от претензии к Госжилинспекции, связанной с ведением реестра лицензий. Глава ведомства Ольга Федина рассказала, что речь идет об управлении домом в Балашихе.

УК подала иск в арбитражный суд с требованием признать незаконным отказ от включения ее в лицензию дома на улице Третьяка в микрорайоне авиаторов. Заседание было назначено на октябрь, однако организация отозвала претензию.

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«Как говорится в решении суда, у него не было оснований не принимать отказ — это не противоречило закону и не нарушало права других лиц. Производство по заявлению ООО „ПИК-Комфорт“ прекращено», — добавила Ольга Федина.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.