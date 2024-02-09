Подмосковье 09 февраля 2024, 14:10 Управленцы из Подмосковья примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России» Источник фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России» АНО «Россия — страна возможностей»

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Суперфинал пятого конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет с 22 по 25 февраля в Московском Манеже. В состязании топ-менеджеров из различных компаний со всей страны примут участие 18 представителей Московской области.

В юбилейном сезоне будут соревноваться 302 управленца, которые успешно преодолели все предыдущие испытания. Суперфинал пройдет в формате деловой игры, где участники продемонстрируют свои деловые и личностные качества, а также покажут себя в кризисной ситуации, смоделированной экспертами.

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По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, суперфинал конкурса — это всегда очень интересное и долгожданное событие, ведь в каждом сезоне эксперты придумывают все новые задания, справиться с которыми мечтают все конкурсанты.

«Суперфинал пятого сезона объединит 302 конкурсанта из 63 регионов России и четырех стран мира. Всего за выход в финал состязались 2749 конкурсантов, которых оценивали в общей сложности 111. А всего на участие в пятом сезоне было принято почти 160 тысяч заявок», — рассказал Комиссаров.

Напомним, что конкурс «Лидеры России» проводится на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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