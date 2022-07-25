Управленцев из Подмосковья пригласили на семинар во Владимире

Во Владимире пройдет ряд семинаров, на которых расскажут о реализации государственной национальной политики. Мероприятия призваны расширить знания специалистов, которые работают в региональных и муниципальных органах власти. Пройдут многочисленные лекции и практические занятия в малых группах, на которые пригласили и специалистов из Подмосковья.

Такие занятия проводят ведущие профессора МГУ имени. М. В. Ломоносова, известные ученые и эксперты. Участникам рассказывают о правовых основах государственной национальной политики, о новейших тенденциях и исследованиях в сфере межнациональных отношений. Обсуждаются вопросы конфликтологии, социологии и многие другие.

На территории Центрального федерального округа семинары будут проходить во Владимирской области. Точное место проведения и программа будут обнародованы позже. На семинар направят до 10 специалистов из Подмосковья, в том числе из структурных подразделений правительства, муниципальных органов власти.