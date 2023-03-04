Подмосковье 04 марта 2023, 10:00 Управлению ФСБ по Москве и Подмосковью исполнилось 105 лет

Читать 360tv в

Управление ФСБ по Москве и Подмосковью отмечает 4 марта юбилейную дату со дня основания ведомства. Его создали в 1918 году как региональную чрезвычайную комиссию для борьбы с котрреволюцией и преступностью.

Одной из первых операций службы стал разгром партии анархистов, а в 1977 году сотрудники расследовали первый теракт в московском метро. Была проведена колоссальная работа по розыску преступников, которых удалось вычислить и предать суду.

Реклама

С 80-х годов прошлого века в Москве и Подмосковье проводится много мероприятий мирового масштаба, безопасность которых обеспечивает столичное управление ФСБ. Это и Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу в 2018-м, и многие другие события.

Реклама

Сегодня — новые вызовы. За последний год сотрудники неоднократно пресекали антироссийскую деятельность иностранных агентов, предотвращали крупные теракты в столице, ликвидировали преступные группы и лаборатории по производству наркотиков. Благодаря работе ведомства был предотвращен незаконный экспорт вооружения и военной техники на Украину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание безопасности на территории области. В городских округах активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион», которая уже помогла раскрыть почти три тысячи преступлений. Эту программу будут развивать и дальше.