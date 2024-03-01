Подмосковье 01 марта 2024, 17:23 Управление транспортного контроля усилит борьбу с нелегальными таксистами в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня прошло еженедельное общегородское совещание под руководством главы округа Анны Кротовой. На нем приняли решение об усилении контроля за нелегальными таксистами и состоянием ж/д станций.

Специалисты Управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выявляют нелегальные такси и контролируют работу общественного транспорта.

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В период с 24 по 29 февраля изъяли пять автомобилей и возбудили 25 административных дел. Также ведется отслеживание жалоб на нарушения расписания перевозок.

Анна Кротова поделилась в своем Telegram-канале, что представители РЖД доложили о состоянии станций. Ситуация улучшилась, но глава не намерена смягчать контроль.

Эпидемиолог из лобненской больницы отметила, что уровень ОРВИ соответствует сезонным нормам, в то время как случаи заболевания корью вызывают беспокойство. В одной семье обнаружено три случая заболевания среди непривитых детей.

На следующем совещании ожидается доклад от главного управления содержания территорий Московской области.

Напомним, что жители могут обратиться с вопросами к представителям администрации на встречах выездной администрации или в рамках «открытого микрофона».

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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