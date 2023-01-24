Подмосковье 24 января 2023, 12:54 Управление гостехнадзора Подмосковья оказало более 45 тысяч госуслуг в онлайн-режиме за год

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В 2022 году управление государственного технического надзора Московской области оказало более 45 тысяч услуг в электронном режиме. Также специалисты Минэкологии региона провели более 12 тысяч консультаций удаленно.

«В Подмосковье зарегистрировано почти 100 тысяч единиц самоходной техники, от снегоходов до специализированных строительных или дорожных машин, а также аттракционов. В этих условиях особенно важно ускорить процедуру их регистрации», — заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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По этой причине данный вид услуг решили оказывать в онлайн-формате. За год было совершено более 22 тысяч регистраций в упрощенной форме. Также специалисты приняли экзамены на право управления самоходными автомобилями более 22 тысяч раз.

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Сотрудники министерства проводят удаленно и консультации. В прошлом году их получили более 12 тысяч человек, в том числе через региональный портал госуслуг — 643. В конце прошлого года в онлайн-формат перевели и услуги по предоставлению в пользование федеральных водоемов.

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