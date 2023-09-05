Подмосковье 05 сентября 2023, 12:27 Управление безопасности Подмосковья предупредило о новом виде телефонного мошенничества Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

Главное управление региональной безопасности Подмосковья рассказало о новом виде мошенничества, связанного с истечением срока действия сим-карты.

Мошенники звонят абоненту и представляются сотрудниками сотового оператора. Они предупреждают о том, что срок действия сим-карты истекает, а для его продления необходимо назвать код из СМС. Управление безопасности предупреждает, что сообщать данные по телефону ни в коем случае нельзя.

Реклама

Получив код из сообщения, мошенники попадают в личный кабинет абонента и могут настроить переадресацию звонков и сообщений на другой номер. После этого они получают доступ к онлайн-банкам, госуслугам и различным мессенджерам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».