Подмосковье 11 января 2023, 18:21 Управдомы помогли устранить больше 11 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в 2022 году

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Более 11 тысяч нарушений чистоты устранили в 2022 году с помощью председателей многоквартирных домов. Дефекты фиксировали и передавали в том числе через приложение «Проверки Подмосковья».

«Управдомы с энтузиазмом отнеслись к возможности использования современных технологий. С марта прошлого года они передали в работу 11 469 замечаний», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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Активнее всего сработали председатели городского округа Королев — они зафиксировали 5360 дефектов. Большое внимание чистоте уделили пользователи приложения из Истры (1890 обращений) и Лобни (1110 зафиксированных дефектов). Все 100% замечаний за год устранили в Кашире, Воскресенске, Ступине и Лыткарине, немного не дотянули до идеала в Королеве, Домодедове и Богородском.

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Жители Подмосковья тоже могут оставлять обращения и жалобы на чистоту дворов, подъездов и детских площадок. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, все комментарии с портала «Добродел» будут системно обслуживаться.