Управдомы помогли решить еще 1,4 тысячи жилых вопросов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 17:16 Управдомы помогли решить еще 1,4 тысячи жилых вопросов в Подмосковье

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Председатели многоквартирных домов Подмосковья помогли выявить 1364 нарушения по содержанию территорий за две недели. Половину из них уже устранили управляющие компании.

Управдомы регулярно следят за порядком в своих МКД, помогают собирать сходы собственников и правильно оформить документы. Также с их помощью удается навести чистоту и благоустроить дворовые и общественные территории. С весны активные председатели фиксируют замечания в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», что позволяет быстро решать многие проблемы.

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«Только за последние две недели управдомы помогли выявить 1364 нарушения. С весны это уже более восьми тысяч замечаний», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Из сообщений, поступивших с 24 октября, в Королеве обработали уже 46%, а в Жуковском — 50%. Больше замечаний — 70% — устранили в Истре. Домодедовские коммунальщики исправили заявленные недочеты на 80%. Наименьшую чуткость продемонстрировали в Лобне — здесь решили пока только 15% проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать резерв для неотложного ремонта домов в Подмосковье. Он нужен в случаях, когда работы требуется провести немедленно и вне плана. Глава региона также подчеркнул, что к ремонту МКД нужно подходить комплексно.