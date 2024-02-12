12 февраля 2024, 23:26
Управдомы Подмосковья наладили контроль за уборкой территорий с помощью приложения
Приложение «Проверки Подмосковья» стало популярным инструментом управдомов для контроля качества содержания дворов и общественных территорий. С помощью этой платформы можно фиксировать замечания по уборке и передавать информацию коммунальным предприятиям.
Благодаря совместным усилиям с начала февраля было выявлено 340 нарушений. На сегодняшний день ответственные организации устранили 159 из них.
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Представители ГУСТ МО отметили, что наиболее часто управдомы сообщали о неубранном снеге и обледенениях на тротуарах, парковочных зонах и проездах. Всего зафиксировано 97 случаев таких нарушений.
Председатели многоквартирных домов подавали информацию о неправильной уборке снега — 13 обращений, а также о некачественной обработке пешеходных дорожек от гололеда — 12 случаев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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