Подмосковье 12 февраля 2024, 23:26 Управдомы Подмосковья наладили контроль за уборкой территорий с помощью приложения ГУСТ МО

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Приложение «Проверки Подмосковья» стало популярным инструментом управдомов для контроля качества содержания дворов и общественных территорий. С помощью этой платформы можно фиксировать замечания по уборке и передавать информацию коммунальным предприятиям.

Благодаря совместным усилиям с начала февраля было выявлено 340 нарушений. На сегодняшний день ответственные организации устранили 159 из них.

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Представители ГУСТ МО отметили, что наиболее часто управдомы сообщали о неубранном снеге и обледенениях на тротуарах, парковочных зонах и проездах. Всего зафиксировано 97 случаев таких нарушений.

Председатели многоквартирных домов подавали информацию о неправильной уборке снега — 13 обращений, а также о некачественной обработке пешеходных дорожек от гололеда — 12 случаев.

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