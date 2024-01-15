Подмосковье 15 января 2024, 18:36 Упорство и хорошая физическая форма помогли фигуристам из Раменского стать чемпионами Ирина Моисеева

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Юные фигуристы спортивной школы «Раменское» регулярно становятся призерами различных соревнований. О том, как им удалось достичь успеха, рассказал тренер Евгений Ручкин.

Совсем недавно юные спортсмены победили на муниципальных состязаниях, которые проводились на ледовой арене спорткомплекса «Борисоглебский».

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Евгений Ручкин рассказал, что у него в группах занимаются 19 человек, в основном девочки.

«Все мои ребята имеют спортивные разряды, участвуют и побеждают в соревнованиях муниципального и областного уровня. В конце декабря прошлого года у нас в Раменском состоялся предновогодний турнир, и мои спортсмены также завоевали призовые места», — поделился тренер.

Тренер отметил, что достигать успехов в фигурном катании, как и в любом другом спорте, можно только, имея огромное желание и упорство. Кроме того, большое значение имеет физическая форма.

Ирина Моисеева

Одна из учениц Евгения Ручкина поделилась своей историей. Она занимается в спортивной школе «Раменское» почти семь лет, но на коньки юная спортсменка встала еще в раннем возрасте.

«Для меня это любимое занятие. Выходя на лед, я чувствую свободу. Ведь я катаюсь на коньках с самого раннего детства. Сейчас я тренируюсь по шесть дней в неделю, посещаю спортивную школу и еще дополнительно занимаюсь сама», — рассказала Евгения Ручкина.

Девушка учится в Раменской гимназии, совмещая учебу с занятием фигурным катанием. Вдохновленная примером своих родителей и наставников, Евгения мечтает стать мастером спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований, которые проводят на территории региона для детей.

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