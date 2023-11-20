Подмосковье 20 ноября 2023, 22:21 Уполномоченный по защите прав предпринимателей проведет прием в Люберцах 23 ноября Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Предприниматели Московской области смогут получить ответы на свои вопросы у руководителя общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Анны Лежневой, а также у Люберецкого городского прокурора Дмитрия Девятко. Мероприятие состоится 23 ноября.

В рамках приема рассмотрят различные жалобы и вопросы, касающиеся нарушения прав и интересов предпринимателей, а также реакцию государственных чиновников на обращения.

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Встреча запланирована с 10:00 до 13:00 и состоится по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом 28а. Она пройдет в здании Люберецкого союза промышленников и предпринимателей. Для записи на прием необходимо позвонить по телефону: 8 (926) 094-85-78.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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