Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться в случае получения повестки по ошибке | 360°

Важное 28 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться в случае получения повестки по ошибке Источник фото: РИА «Новости»

Читать 360tv в

Единый кол-центр по частичной мобилизации работает в Подмосковье. Диспетчеры принимают звонки по номеру 8 (800) 222-55-71. В случаях получения повестки по ошибке обратиться можно по этому телефону и в военную прокуратуру России.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что порой в военкоматах нет актуальных сведений о составе семьи мобилизованного и его состоянии здоровья.

Реклама

В связи с этим повестка может прийти по ошибке, но ситуация решаемая. По словам Мишоновой, важно знать законные основания для призыва и отсрочки.

Реклама

«Матери боятся, что останутся без единственного кормильца. Особенно остро этот вопрос стоит в семьях, в которых есть тяжелые дети-инвалиды или в которых мама находится в отпуске по уходу за ребенком, а папы не имеют законных оснований на отсрочку», — сказала она.

Мишонова уточнила, что она получила лишь одно письменное обращение, касающееся мобилизации. Оно не связано с какими-либо нарушениями требований закона, а содержит просьбу посодействовать в отсрочке.

Если вы получили повестку по ошибке, можно обратиться на телефон кол-центра по вопросам мобилизации или в военную прокуратуру по номеру доверия центрального аппарата 8 (495) 693-63-51 Ксения Мишонова.

Она порекомендовала в случаях, когда отец семейства, не подлежащий мобилизации, получил повестку, явиться в военкомат с документами, подтверждающими это, и прояснить ситуацию.

Также, если семья из Подмосковья столкнулась с трудной ситуацией в связи с мобилизацией, можно обратиться за помощью к омбудсмену, написав обращение на почту upr@mosreg.ru с указанием телефона для связи и фамилии, имени, отчества.

0 0 0 0 0 0