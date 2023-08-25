25 августа 2023, 20:41
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье навестил пациентов в детской больнице в Люберцах
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила детскую больницу в Балашихе. В медучреждение привозят малышей с тяжелыми случаями.
Сейчас в отделении реанимации лежит шесть детей после выпадения из окон, четыре ребенка — с тяжелыми ожогами.
Реклама
«Здесь потрясающий коллектив. Врачи — энтузиасты и профессионалы. Всякий раз восхищаюсь, какие чудеса они творят, » — сообщила Мишонова.
Среди пациентов есть 13-летний подросток, которому спасли жизнь после тяжелого ожога жидкостью для розжига.
«Родители решили жарить шашлыки. Мальчик с другом разжигали костер. Друг плеснул жидкость для розжига и попал на Васю. Одежда вспыхнула. У мальчика объемные ожоги тела. Впереди длительная реабилитация и операции. Но врачи дают благоприятные прогнозы, он поправится, худшее уже позади», — рассказала детский омбудсмен.
Мишонова постоянно разговаривает с родителями о детском травматизме. Уполномоченный помогает некоторым в особенно трудных ситуациях. Так произошло с девятилетним мальчиком, которому очень поздно диагностровали редкое орфанное заболевание. Мишонова пообещала поспособствовать, если понадобятся лекарства.
В детской больнице в Балашихе при содействии Мишоновой и благотворительного фонда появится игровая комната.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Больницы
Реклама
Реклама