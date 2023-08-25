Подмосковье 25 августа 2023, 20:41 Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье навестил пациентов в детской больнице в Люберцах пресс-служба УПР в МО

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила детскую больницу в Балашихе. В медучреждение привозят малышей с тяжелыми случаями.

Сейчас в отделении реанимации лежит шесть детей после выпадения из окон, четыре ребенка — с тяжелыми ожогами.

Реклама

«Здесь потрясающий коллектив. Врачи — энтузиасты и профессионалы. Всякий раз восхищаюсь, какие чудеса они творят, » — сообщила Мишонова.

Среди пациентов есть 13-летний подросток, которому спасли жизнь после тяжелого ожога жидкостью для розжига.

«Родители решили жарить шашлыки. Мальчик с другом разжигали костер. Друг плеснул жидкость для розжига и попал на Васю. Одежда вспыхнула. У мальчика объемные ожоги тела. Впереди длительная реабилитация и операции. Но врачи дают благоприятные прогнозы, он поправится, худшее уже позади», — рассказала детский омбудсмен.

Мишонова постоянно разговаривает с родителями о детском травматизме. Уполномоченный помогает некоторым в особенно трудных ситуациях. Так произошло с девятилетним мальчиком, которому очень поздно диагностровали редкое орфанное заболевание. Мишонова пообещала поспособствовать, если понадобятся лекарства.

В детской больнице в Балашихе при содействии Мишоновой и благотворительного фонда появится игровая комната.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».