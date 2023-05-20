Подмосковье 20 мая 2023, 02:30 Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья поддержал возможность пересдачи ЕГЭ летом Фото: Дмитрий Самбуров / Пресс-служба УПР в МО

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о необходимости разрешить пересдачу ЕГЭ не через год, а летом в год его проведения. Письмо с инициативой направили министру просвещения России Сергею Кравцову.

«Все дети по-разному реагируют на стресс, некоторых сама атмосфера экзамена, камеры, досмотр и прочее вводит в ступор или даже вызывает приступ панической атаки. Понимание, что у выпускника есть шанс переписать, совершенно точно понизит уровень стресса», — подчеркнула Мишонова.

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Она предложила предоставлять возможность пересдачи ЕГЭ в двухнедельный срок после результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в летнее время необходимо усилить контроль за безопасностью детского отдыха.

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