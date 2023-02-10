Подмосковье 10 февраля 2023, 17:31 Уполномоченный по правам человека в Подмосковье провел встречу с жителями Дмитрова

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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская провела прием жителей в Дмитрове. Вопросы смогли задать свыше 20 человек.

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Жители округа интересовались вопросами по земле, а также пенсионному и трудовому законодательству. Каждый из них получил подробные разъяснения.

Выездные приемы мы проводим регулярно в разных городских округах и как показывает практика, такие встречи очень востребованы жителями. Ирина Фаевская

Среди посетивших прием была инициативная группа с вопросом переселения из аварийного здания. Их дом был призвал ветхим в 2014 году, но то жилье, которое предложила администрация округа, тоже имело проблемы.

Сотрудники аппарата уполномоченного дали жителям консультации и рассказали о том, куда нужно обратиться с их проблемой.

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