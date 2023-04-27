Подмосковье 27 апреля 2023, 17:51 Уполномоченный по правам человека в Подмосковье получил более 500 обращений с начала года фото Дмитрий Белицкий

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская получила свыше 500 обращений в первом квартале 2023 года. Больше всего заявлений поступило от жителей Балашихи, Люберец и Красногорска.

«Анализ поступивших обращений показал, что прежде всего жителей волнуют вопросы реализации социальных прав и свобод человека», — заявила Фаевская.

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Уполномоченный помогает решить вопросы, касающиеся социального обеспечения, права на благоприятные условия проживания, переселения из аварийных домов, медпомощи и многого другого. Отмечается, что жители Московской области могут обратиться к омбудсмену по разным вопросам, в том числе гражданских, экономических, политических, культурных и экологических прав и свобод человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

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