27 апреля 2023, 17:51
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье получил более 500 обращений с начала года
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская получила свыше 500 обращений в первом квартале 2023 года. Больше всего заявлений поступило от жителей Балашихи, Люберец и Красногорска.
«Анализ поступивших обращений показал, что прежде всего жителей волнуют вопросы реализации социальных прав и свобод человека», — заявила Фаевская.
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Уполномоченный помогает решить вопросы, касающиеся социального обеспечения, права на благоприятные условия проживания, переселения из аварийных домов, медпомощи и многого другого. Отмечается, что жители Московской области могут обратиться к омбудсмену по разным вопросам, в том числе гражданских, экономических, политических, культурных и экологических прав и свобод человека.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.
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